Jesica Cirio confesó que le cuesta ponerle límites a Chloe: "Tiene que respetarme"

Jesica Cirio se encuentra feliz por el regresó a la conducción de La Peña de Morfi junto con Jey Mammón. En diálogo con revista Gente, la modelo se refirió a su labor como madre y reflexionó sobre lo difícil que se le hace ponerle límites a su hija.

Aunque Chloe, la pequeña que la modelo tuvo junto a su pareja Martín Insaurralde, es muy "alegre", también es muy "determinada" y tiene un "carácter" fuerte. En relación a esto, Jesica reconoció que le cuesta mucho ponerle límites. Por eso, este año se puso como objetivo ser más "estricta".

"Soy muy relajada y me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así, lo sé perfectamente", reflexionó en la entrevista.

"Me encuentro diciéndole: 'Chloe, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá' y está mal; tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente", revelando lo que a veces le dice a su hija para que le haga caso.

Recordemos que en el año 2014, la flamante pareja oficializó la relación y decidieron casarse. En el 2017, quien sellaría este amor para siempre fue el nacimiento de su hija Chloé.

La conductora habló de la actualidad de su familia. Allí recordó que está hace 8 años con su esposo y que disfruta la relación que tiene.

Ante la consulta sobre cómo mantenían el amor y la pasión, reveló: "Somos muy cariñosos los dos. Estamos muy pendientes de nosotros, pero respetamos nuestros espacios".

Respecto a sus trabajos, ella expresó: "Él respeta el mío y yo respeto su laburo. Ahí está el balance justo".