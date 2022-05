Alfredo Casero rompió el silencio tras su estallido con Luis Majul y disparó una fuerte advertencia: "Esta mie... se acaba"

Tras el estallido que tuvo Alfredo Casero en el programa de Luis Majul en LN+, el actor hizo un descargo a través de las redes sociales y disparó una fuerte acusación con un gráfico que ilustra lo que reciben los medios de comunicación en concepto de pauta oficial.

Durante su visita al estudio del ciclo de Luis Majul, Alfredo Casero protestó por el tono del análisis de los periodistas sobre las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco. Acusando a los comunicadorres de atender a los aspectos más frívolos sobre la vicepresidenta, como su ropa o la extensión de su discurso, el cómico terminó levantándose de la mesa e increpando a todos los presentes.

"Ustedes son una maga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, expresó a los gritos Casero.

Luego, mientras se levantó para salir del estudio el artista apuntó contra Majul y arremetió: “¡No me tomés por pelotu...! ¡No me tomés por pelotu... porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados!. Cuando les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”.

Poco después a través de su cuenta de Twitter, Alfredo Casero siguió: "Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos bolud*s. Y te ponen a la conch... de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que al hijo de Morales le dieron 26 palos para plantar faso. Y vos coméntame al moderado".

Además, siguiendo con su ataque a Luis Majul y el periodismo sentenció: "Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté. Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que hacés... Violencia".

En tanto que este sábado, Alfredo Caero compartió un gráfico con los porcentajes de pauta oficial que reciben los medios, sobre todo los más cercanos al oficialismo. "Esta mie... se acaba. Es mucha la plata. Majul sabía por qué estaba ahí. Todos los que comen de esto, Comen de esto. Vos sabes. Te mando un beso. Siempre valiente y luchadora. La Olivan".