Paloma Fort rompió el silencio y contó la verdad de la muerte de Gustavo Martínez: "La familia lo empujó a..."

El pasado febrero, cuando se conoció la noticia de la trágica muerte de Gustavo Martínez, pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos Martita y Felipe, quien se arrojó del piso 21 del edificio de Belgrano en el que vivía con los menores, se desató un verdadero escándalo y salió a la luz una trama familiar secreta.

En aquel entonces, Paloma Fort, hija de la astróloga Aschira y Felipe Fort, fue una de las que salió a hablar al respecto y demostró estar anonadada por las cosas que salen a la luz en su familia detrás de cada tragedia. En aquel entonces acusaron que tanto los menores como Eduardo Fort, hermano de Ricardo, habían abandonado a Gustavo tras conocerse que padecía Alzheimer y estaba deprimido.

"Siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo, pura frialdad, irrespetuosos, desagradecidos…. es lo mínimo que se me ocurre... #porGustavorespeto”, expresó la mujer en su cuenta de Twitter y generó un gran revuelo.

Ahora, más de dos meses después de lo sucedido y cuando se creía que las aguas estaban un poco más calmas en el clan Fort, Paloma volvió al ruedo y no se guardó nada.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, volvió a disparar contra su familia: “Me duele mucho lo que pasó con Gustavo pero sé cómo es mi familia y todo se tapa, lamentablemente yo no creo que se vaya a llegar a mucho con lo que haya pasado porque siempre se van a topar con paredes y puertas cerradas, la familia siempre se las ingenia para tapar y eso es muy triste porque Gustavo no se merecía terminar así de esta forma”.

Pero sus palabras no se quedaron ahí. “Me parece triste, injusto y doloroso para él y para sus sobrinos. Es un tema muy delicado y yo no sé si mi familia tiene que ver o no con la muerte de Gustavo directa o indirectamente, pero se decía que él estaba muy deprimido porque los chicos cumplían 18 años y se le terminaba estar con ellos. Para él era importante seguir estando con ellos, pero sabía que desde la familia Fort no se lo iban a permitir”, sumó.

Una de las frases más fuertes que dejó la entrevista fue cuando Paloma Fort, quien aseguró que Gustavo Martínez vivió toda su vida amenazado por la familia de Ricardo, dijo y sembró una duda: “No creo que se haya matado sin haber dejado un por qué, dónde está la carta, quién la tiene y qué pasó esa noche, eso dudo que se sepa en algún momento y es terrible, la verdad muy triste”.