El álbum de fotos privado de María Belén, la polémica hija de Susana Roccasalvo

Como a muchos hijos de famosos, las cosas podrían haber sido muy fáciles para María Belén Soro Roccasalvo, de haber querido hacerse un lugar en el mundo del espectáculo a través de la tarjeta de presentación de su mamá, Susana Roccasalvo, toda una marca en los medios desde los años de Rumores.

Sin embargo, María Belén decidió hacerse su lugar por su cuenta, formándose en todas las disciplinas que la entusiasmaron en el camino del arte, que empezó a transitar desde muy chica, siempre dejando de lado el apellido de su madre.

Sus primeros pasos en el mundo laboral no tuvieron el glamour que algunos imaginan: después de terminar el secundario, Belén empezó, como muchos, a trabajar como empleada administrativa en una empresa de seguros. Luego de esta experiencia, la joven, que hoy tiene 36 años, arrancó con clases de teatro.

"¿De dónde surgió mi pasión por la actuación? Tengo a quién salir: mamá está en el medio, aunque se dedica al periodismo, y mi papá es ingeniero químico, pero también es actor. Igualmente la historia empezó con la danza. A mí siempre me gustó bailar: ese es mi gran amor. Estudié jazz, fusión, reggaeton, hip hop, clásico…", dijo a revista Pronto hace unos años.

Ya en su primera obra teatral, Ni tan tigre ni tan gato, Belén demostró que no necesitaba credenciales ni de “ayuditas” de ningún tipo. “El director, apenas me vio actuar, dijo que el papel era para mí… Él no sabía que era la hija de Susana porque en el currículum figuraba el apellido Soro Roccasalvo, pero ni le prestó atención”, aseguró.

María Belén se reconoce como artista: “Soy actriz y no me gusta decir que soy bailarina profesional, porque les tengo mucho respeto a quienes estudian desde los 8 años. Pero una vez una profesora me dijo que tengo aptitud más que técnica y que eso viene con uno”.

Para formarse y perfeccionarse en el baile, la hija de Susana pasó por las academias de Ricky Pashkus, Reina Reech, entre otras figuras reconocidas de la comedia musical y el arte de la coreografía.

Y aunque muchos no lo sepan, Belén también estuvo en la televisión como panelista. Fue parte del equipo del programa Con amigos así, que conducían el Pollo Álvarez y Pico Mónaco en KZO, y de Siempre show, ciclo de por Ciudad Magazine.

En ese momento, la conductora de El Nueve admitió, orgullosa, sobre Belén: “Mi hija, mi compañera, mi confidente y quien respetuosamente sigue mis pasos”. Pero además de haber heredado su facilidad para mostrarse en los medios, lo cierto es que la joven es muy parecida a su mamá.