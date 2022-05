Robertito Funes Ugarte protagonizó una tremenda caída frente a cámaras en su programa

Robertito Funes Ugarte es una de las figuras más frescas de la televisión argentina, y este jueves el conductor protagonizó un espontáneo momento que logró sortear con el oficio que lo caracteriza. El periodista mendocino tuvo una fuerte caída frente a cámaras, y rápido de reflejos, siguió adelante con toda actitud.

En plena emisión de ¿Quién sabe más de Argentina? (TV Pública), Robertito Funes Ugarte tropezó con la escenografía mientras bailaba y el momento fue captado en vivo.

"Estoy bien, estoy bien. ¡Ay, Dios mío!", expresó el conductor mientras se levantaba del suelo. "Se rompió un poquito la... (escenografía). No me golpeée, ¿no? ¿Estoy peinado?", agregó Robertito entre risas.

Hace algunos días, el comunicador habló en duros términos sobre su salida de la pantalla de C5N, donde trabajó durante más de una década. "Me saqué una mochila al irme de C5N. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años. Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas", sentenció Funes Ugarte.

Luego agregó: "El día que me fui de C5N se me caían las lágrimas de la tristeza de haberme ido. Donde no te valoran, adiós".

Finalmente, en esa oportunidad, sobre el presente de la mencionada señal de noticias, Robertito Funes Ugarte disparó: "Un canal que tuvo las figuras que tuvo, que antes era primero y ahora es tercero o cuarto. Se necesitan figuras en el canal. Con todo respeto, los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes también, están conduciendo. Quedaron los periodistas que hacen editorial y los que son descarte. Debe ser más barato y más fácil para los nuevos gerentes; no cuidaron la pantalla".