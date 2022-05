La repudiable actitud de Shakira que generó polémica en España: "Estamos impactados"

Shakira protagonizó en las últimas horas un verdadero escándalo en España luego que se dieran a conocer las declaraciones de una asistente que trabajó con ella. Cristina Cárdenas, reveló las insólitas exigencias de la cantante a la hora de grabar sus videos.

Durante una entrevista, la directora a cargo de los extras contó la mala experiencia que tuvo trabajando con la colombiana. "A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo", comenzó diciendo.

"Ella es mandona. Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas tarda diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos", agregó.

A su vez, la mujer sostuvo que nadie quiere trabajar con la artista por lo complicada que es. "Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo", sentenció.

Tras las repercusiones de la noticia, en Intrusos (América) entrevistaron a un periodista español que contó todas las novedades del escándalo.

"Estamos impactados", comenzó diciendo Javier de Hoyos. "Desde que ha llegado a España ha generado mucha polémica. A los periodistas no nos trata muy bien. No le hace mucha gracia el contacto con la prensa. Se muestra muy tensa a la hora de las entrevistas", agregó.

Shakira, entre las cantantes latinas más ricas del mundo

Luego de tres décadas de carrera, Shakira logró posicionarse como una de las cantantes latinas más ricas del mundo. Según reveló Celebrity Net Worth, la cantante cuenta con un capital de 300 millones de dólares, que la posicionan en el puesto 2 entre las cantantes latinas, y en el puesto 25 a nivel mundial.

En el top 5 de las latinas más ricas, Camila Cabello con una fortuna que asciende los 18 millones de dólares se encuentra en el puesto número cinco; el cuarto lugar es para Paulina Rubio, con un capital de 35 millones de dólares; el tercer lugar lo ostenta la brasileña Annita, con una fortuna de 50 millones de dólares; y el puesto número uno es de Jennifer López, con una fortuna de 400 millones de dólares.