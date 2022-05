La lucha por la maternidad de Sandra Ballesteros a los 60 años: “Estoy esperando que se dé algo..."

Si el nombre Sandra Ballesteros no te suena, basta mirar una imagen para recordar a la icónica actriz que fue furor en los 90. Si bien tiene más trayectoria en cine y teatro, sus apariciones en televisión la hicieron una estrella nacional que el último tiempo estuvo desaparecida de los medios.

Lo que sucedió es que hace ya ocho años, la artista se dio cuenta que la vida de los reflectores y las cámaras ya no la hacía feliz, no la llenaba. Debido a eso decidió hacer un cambio radical en su vida: se mudó a Villaguay una pequeña localidad de Entre Ríos y le compró la estación de servicio que vendía su papá.

Desde aquella nueva ciudad a la que hoy llama su hogar, con menos de 50 mil habitantes, Sandra Ballesteros le brindó una entrevista a La Nación, que la volvió a posicionar en la agenda de los medios nacionales. Fue allí donde contó detalles de su nueva vida e hizo una gran revelación.

Cuando la periodista le consultó si estaba en pareja, la actriz respondió que por ahora estaba sola y que vivía con sus dos perras. Pero fue ahí cuando dejó entrever con sus palabras que la familia podría agrandarse: “Estoy esperando que se dé algo que deseo desde hace mucho tiempo. Estoy en un proceso de adopción, de un niño o niña de entre 10 y 15 años”.

Sandra Ballesteros sueña con ser mamá y pronto ese deseo podría hacerse realidad. “Siempre tuve ganas de ser mamá, pero no podía porque mi estado espiritual y emocional no estaban en sintonía. Creo que, de alguna manera, no se daban las condiciones para ahijar”, contó.

Además, la actriz que fue furor en Resistiré (Telefe), confió: “Estoy haciendo talleres de capacitación que da el Registro Único de aspirantes a Guarda con fines de Adopción, donde me anoté hace dos años como familia monoparental postulante. Es un proyecto maravilloso”.

Con respecto a la vida que lleva en Entre Ríos, donde las costumbres son muy distintas a las de la Ciudad de Buenos Aires en las que pasó casi toda su vida, Ballesteros pasa sus días atendiendo una estación de servicio YPF y aportando a la sociedad desde donde puede: “Hago servicio, porque si no damos una mano en el mundo en que vivimos, no existimos; quiero que las cosas vayan mejor para todos”.

En su casa disfruta de cuidar su huerta orgánica, lo que le permite cocinar comida mucho más saludables y preparar para regalar a los demás. Su otra gran pasión, la música, la disfruta por medio de un grupo de oración donde asegura: “No quiero cantar ninguna otra cosa que no sea para Dios”.