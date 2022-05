La drástica decisión que tomó Camila Homs en su reencuentro con Rodrigo De Paul

Camila Homs atraviesa un difícil momento en su vida. Separada de su marido Rodrigo de Paul, la modelo decidió abandonar España junto a sus dos hijos para viajar a la Argentina buscando el apoyo de su familia. Pero en las últimas horas Homs regresó a Madrid por el acuerdo que tiene con el jugador para que este pueda ver a sus hijos.

Sin embargo, las cosas entre ellos no están bien, sumado al enojo por la gran exposición que está sufriendo la modelo desde que se filtraron las fotos que confirmaron el romance entre De Paul y Tini Stoessel.

"La semana pasada, cuando Estefi Berardi dijo que iba a viajar, ella ya lo tenía pactado y lo había tenido que cancelar y suspender. Se le complicó un poco con el abogado (y lo hizo) para calmar las aguas entre ellos porque hubo una pelea de por medio", reveló Yanina Latorre en LAM.

“Hubo un acuerdo mediante el abogado de ella, Mariano Cúneo Libarona, que medió entre ellos. Está todo muy tranquilo, todo muy armónico entre De Paul y Cami, que viajó con sus dos hijos; y esta vez no viajó la mamá de Rodrigo”, sumó la panelista.

Camila Homs y Rodrigo De Paul.

Ahora, el detalle que exigió la modelo fue alojarse en un hotel y no en la casa que compartía con su ex, en la que tendría una habitación para ella. Pero Camila no quiso hospedarse allí.

"Los dos chiquitos se van a quedar con Rodrigo y Cami va a ir a un hotel porque está cansada y estresada con todo lo que pasó”, sumó Latorre.

Cuánto se pagó por las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Ibiza

Las imágenes que fueron difundidas en exclusiva por LAM (América) y el sitio Paparazzi tuvieron su valor. Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló cuánto se pagó por el material. "Estás son imágenes que tranquilamente se podrían haber vendido entre 5 mil y 10 mil euros. Pero la realidad argentina hizo que se pagaran mucho menos". Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Ibiza.

Etchegoyen aseguró que el paparazzi español encargado de conseguir la imagen "habría cobrado 1500 euros de los medios argentinos que estuvieron dispuestos a tener la primicia. Esto equivale más o menos a unos 150 mil pesos que aquí es mucho dinero, pero pasándolo a la moneda europea no es tanto, es un poquito más de un sueldo básico en España".