Indignada con el presente del país, Susana Giménez arremetió: "Que el pueblo se levante y diga..."

Este jueves, Susana Giménez volvió a deslizar polémicas declaraciones luego de un tiempo de silencio en cuanto a los temas de la actualidad del país. Instalada en Uruguay, la diva se prepara para volver al teatro con presentaciones en Punta del Este y en diálogo con Baby Etchecopar se mostró indignada con el gobierno de Alberto Fernández y la situación económica y social que se vive en Argentina.

Luego de hablar sobre su próximo regreso a las tablas con la obra Piel de Judas en el país vecino, Susana Giménez habló también sobre otros temas por Radio Rivadavia.

Cuando Etchecopar le comentó a la entrevistada su anhelo de una Argentina mejor donde se pueda soñar con un futuro, Susana respondió contundente: “Sí claro, siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga`¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”.

Luego Susana agregó: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”.

Siguiendo con su mirada crítica, la conductora se refirió a también a quienes envidian a las perssonas que les va bien en la vida. “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen enjoy, qué lindo auto... Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”, sentenció Susana.

Finalmente, la diva aseguró: “Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ´ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo´. Es increíble pero es así”.