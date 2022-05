Dalila rompió el silencio tras dar un show en un errático estado: "Es cierto que tomé..."

Tras la viralización de un video en el que se ve a Dalila dando un show en un estado errático, la popular cantante rompió el silencio tras le enorme repercusión de las imágenes en las que se ve a la artista de cumbia con dificultades para mantenerse parada y cantar, la protagonista decidió salir a aclarar los tantos.

Invitada a LAM (América), Dalila se sinceró: “Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme.... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”.

Luego, la popular artista agregó: “Esa noche me había tomado un par de copas, sí es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito...”.

En un tono más crítico, Dalila remarcó: “En 24 años de carrera nunca jamás fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro de alcoholismo. En la noche hay mucha droga, pero yo no la permito en mi ámbito de trabajo. Soy anti drogas. Soy anti drogas porque he visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga".

Finalmente, Dalila aclaró: “El tema del alcohol no es un problema para mí... Sé perfectamente que no soy una persona que consumo alcohol ni siquiera todos los días. No tengo una adicción al alcohol. La única adicción que tengo es mi pastilla cuando me voy a dormir. Las críticas por el video me dolieron. Me sentí decepcionada porque supuestamente son fans los que hablaron”.