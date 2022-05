Ángela Leiva reconoció que su nuevo novio espera un bebé con otra mujer: “Me enteré cuando…”

El amor sopló fuerte como un vendaval que arrasa con todo. Una sensación que brotó de la nada y la impulsó a caminar por las nubes. Ángela Leiva se topó con el poderoso sentimiento del enamoramiento y se lanzó al vacío de vivir esta pasión irrefrenable.

Tras meses de especulaciones de romances, la cantante fue descubierta en plena nieve con un músico de su banda, Gabriel Mikelovich. En una primera instancia, la actriz optó por evadir el tema, gambetear los rumores y negó el vínculo, hasta que no pudo tapar el sol con las manos.

Una vez que asumió el noviazgo, Ángela se envolvió en una polémica mayúscula, dado que los medios descubrieron que este hombre tenía a una ex mujer que se encuentra embarazada en este preciso instante. Así se activó una bomba y se maximizaron las investigaciones sobre si Leiva estaba al tanto de semejante noticia.

Finalmente, la ex protagonista de La 1-5/18 decidió dar la cara, aparecer en la palestra de la pantalla chica y reconoció que construyó un noviazgo con Gabriel, así como se explayó respecto a la sensible circunstancia de la ex en plena gestación de un bebé.

Todo surgió en Socios del espectáculo, donde Mariana Brey se lanzó a relatar todo lo que habló de manera privada con Ángela. De este modo, la panelista aseveró: “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”,.

En cuanto a la proximidad de la paternidad de su pareja, Leiva expresó: “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”.

La ex campeona del Cantando por un sueño se animó a compartir más detalles de este presente soleado en el ámbito personal y narró: “Estamos juntos, pasa que si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada”.