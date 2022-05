Conocida periodista destruyó a Jey Mammón por su rol como conductor de La Peña de Morfi

El esperado debut de Jey Mammón como nuevo conductor de La Peña de Morfi (Telefe) dejó comentarios y críticas de lo más variadas. En este sentido, una conocida periodista se despachó contra el actor en su rol al frente del emblemático programa de música, gastronomía y humor.

Con su habitual mirada crítica, Marina Calabró destacó en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "Jey se acopló con naturalidad, porque no es fácil llegar a un equipo consolidado". Pero no todo fueron rosas en la devolución de la comunicadora.

A la hora de criticar la performance de Jey Mammón en su debut como líder de La Peña de Morfi, Calabró sentenció: "Lo hizo bien…no vi al Jey más brillante. No vi al Jey más lucido. ¡Lo vi poquito! Estuvo retaceado, sinceramente, no sé por qué. La presencia de Jésica fue mucho más importante, en términos cuantitativos, que la de él".

Luego agregó otro detalle sobre la labor de Jey Mammón. "Si bien él se lució cantando con Sandra Mihanovich y con Abel (Pintos), es una figura tan familiar que no sé si se trata de acostumbramiento, yo lo vi poco, retaceado", remarcó.

En tanto que sobre Jésica Cirio, Marina Calabró reconoció: "De hecho, yo no sigo su conducción, pero me sorprendió Cirio ¡Porque tiene el tono indicado! ¡Alegría, todo el tiempo arriba! A Jey, por momentos, lo vi más ‘melanco’. Me gustó el agite de Cirio, hizo un gran laburo".

Finalmente, sobre el regreso de La Peña de Morfi, la periodista destacó: "Es la vuelta de ‘el programa perfecto de los domingos al mediodía’. No hay un ciclo que sea más indicado, justo y a medida de horario en el que va. Un domingo al mediodía, un programa que combina cocina, música, algo de humor, buena onda, alguna entrevista ¡Está perfecto! Esa es una fórmula re contra probada en todas sus versiones".