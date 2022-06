Un comentario sobre la actual figura de Pampita desató un intenso debate en la red

Pampita está atravesando un gran momento televisivo gracias al éxito de El Hotel de los Famosos (El Trece), y su presencia como conductora en el exitoso reality le ha dado una gran visibilidad, y también algunas polémicas.

En esta oportunidad, mientras Pampita se prepara para viajar con su familia a mediados de junio, la modelo tiene una agitada agenda que se divide entre sus compromisos laborales y el cuidado de sus hijos.

Además, Pampita se hace un tiempo para asistir a importantes eventos y este martes se viralizó el comentario de una usuaria que deslizó unas desafortunadas palabras sore la figura de la conductora.

"La Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos", escribió la internauta junto a dos imágenes de la modelo, una de tiempo atrás y otra actual.

Aparentemente, la usuaria en cuestión quiso halagar a Pampita, pero su posteo desató un intenso debate en la red. "Si te parece gorda Pampita, estás mal del marote", "El nivel de impunidad con el que se maneja Twitter. Le decimos gorda a Pampita", "No entiendo que no hayas borrado esta bestialidad y me da mucha pena que vivas pensando que talle S/M es estar gorda", "Si Pampita está gorda, a mí me está por rescatar Greenpeace"; fueron algunos de los mensajes que poblaron la red.

Varias usuarias señalaron además que es muy peligroso ese tipo de mensaje para chicas adolescentes y jóvenes que están permanentemente sometidas a la presión de los cuerpos hegemónicos.