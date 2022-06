Tras su feroz cruce con Cristina Pérez, Baby Etchecopar contó cómo terminó todo fuera del aire

Tras el feroz cruce que protagonizaron en el pase entre sus programas de Radio Rivadavia Baby Etchecopar y Cristina Pérez, el conductor contó qué le dijo fuera del aire y aseguró que las cosas no quedaron mal entre ambos.

Este martes, Etchecopar había mencionado de manera indirecta aspectos íntimos de algunas referenets de La Cámpora. En este sentido, el periodista aseguró que la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del PAMI, Luana Volnovich tienen protección oficial porque son más que amigas de Máximo Kirchner.

“Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal… Puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”, retrucó en ese momento Pérez. Entonces enojado, Baby Etchecopar arremetió: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”. A lo que su colega respondió: “No es mi tema, estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas”.

Lejos de quedarse callado, el conductor redobló: “¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”.

Por su parte, Cristina Pérez aseguró categórica: “Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no”. Más enojado todavía, Baby Etchecopar desafió: “Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y a vos el mío tampoco”.

Poco después, en diálogo con Florencia de la V y el equipo de Intrusos (América), Baby aclaró: “No me gusta que pongan en mi boca palabras que yo no dije, pero es compañera. Después hablamos y todo bien”.

Además, el polémico periodista se rectificó y dijo que si considerara que su compañera es mala compañera no haría el pase con ella. De todas formas, aseguró que Cristina Pérez tuvo una mala actitud. "Si te vas a jugar, tirate a la pileta”, deslizó Etchecopar.

En tanto que sobre las dinámicas de los pases, el conductor remarcó: “Un compañero plantea un tema, seguíselo, remáselo. No te abras y digas ´yo no me juego a tanto´. Seguísela un poquito, acompañalo 50 metros”.

Además, Baby Etchecopar aclaró sobre su cruce con Cristina Pérez: "Mañana va a haber pase, hicimos las paces. No fue un tema que a mí me preocupe. Yo hablo así. Cuando algo me jode te lo digo”.

Finalmente, contó el conductor contó cómo fue la charla con su colega fuera del aire. "No terminó mal, para nada. Después la vi a Cristina que estaba hablando con el director, nos dimos un beso y le dije: ´Disculpame, pero ¿sabés que pasa? Odio que pongan en mi boca palabras que no digo’”, subrayó Etchecopar en alusión a que nunca habló de la intimidad de integrantes de La Cámpora.