El repudiable maltrato que sufrió Cristina Pérez de parte de Baby Etchecopar en pleno vivo

Este mediodía se vivieron momentos de suma tensión en Radio Mitre durante el pase que realizaron Cristina Pérez y Baby Etechecopar. La periodista se encontraba finalizando su programa Cristina Sin Vueltas (de 9 a 12 hs) y para dar inicio al conductor con Baby en el Medio de (12 a 15 hs.) comenzaron el momento de despedida y bienvenida de los respectivos ciclos.

La polémica comenzó cuando Baby hizo referencia a unas supuestas fiestas sexuales que protagonizaban mujeres de La Cámpora. Luego, el periodista insinuó que Máximo Kirchner tenía algún tipo de vínculo especial con la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Etchecopar los señaló como "amigos íntimos", dando a entender que algo pasaba entre ellos.

Ante la información vertida por su colega, Cristina rápidamente cuestionó sus dichos. "Para mí es un espanto lo que estás contando, es re delicado porque estás entrando en un terreno re personal que puede ser ofensivo, difamatorio, no sé quién lo dijo”, le dijo la periodista.

Rápidamente Etchecopar le respondió: "¿Enserio? Mirá vos, ¿Y por qué no ejercés el periodismo e investigás? ¿Sabés por qué me joden los pases con vos? Porque no sos buena compañera", arremetió con dureza.

"De pronto cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cag... y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, no es la primera vez Cristina, te quiero mucho", agregó Baby, a lo que Pérez manifestó: "No es mi tema, yo no me meto con quién se acuesta la gente".

Tras el fuerte cruce, Etchecopar decidió retirarse del pase. "Vos querés ejercer el periodisimo con eso y yo no", le dijo Cristina y el periodista le contestó: "Bueno entonces no hagamos más pases porque siempre me dejás pagando".

"Como vos quieras, soy súper respetuosa con vos, yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no", le dijo la conductora y el periodista lanzó: "No estamos de acuerdo en nada, a mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío".

"No tengo más ganas de hacer más pases con vos. Despedite que tengo que empezar", expresó enojadísimo mientras se retiraba del estudio.