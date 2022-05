Fede Bal confesó la llamativa premonición que tuvo antes de su accidente

Este martes, Fede Bal volvió al país tras el grave accidente que protagonizó en Brasil mientras grababa imágenes para el programa Resto del mundo (El Trece). El actor llegó en silla de ruedas y con el brazo izquierdo inmovilizado, y en diálogo con un móvil de Intrusos (América) dio algunos detalles del momento límite que atravesó.

“Estoy tan feliz de estar en mi país, ¡unas ganas de llegar! No aguantaba más”, comentó Fede Bal desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego, sobre su accidente se sinceró: “Fueron momentos de mucho miedo. Yo soy muy aventurero, me gusta eso, pero el tema es estar lejos y caer en una guardia de un lugar que es bastante rústico (refiriéndose a la localidad de Paraty). Imaginate que en la guardia local te puede agarrar un médico que considera que hay que cortar la mano y te la debo...”.

Además, Fede Bal se mostró sorprendido con la templanza que tuvo en el primer momento cuando vio su brazo con una fractura expuesta y pidió con calma que le hicieran un torniquete. También contó que al llegar a una clínica de Río de Janeiro se rompió la nariz porque quien lo llevaba en la silla de ruedas, la hizo caer al piso en medio del apuro del traslado.

Tras varias horas de espera, cuando atendieron a Bal, el actor reveló que rompió en lágrimas. “Ahí el médico que agarró la mano… me pongo a llorar porque tuve mucho miedo. Mucho mucho miedo. El tipo me dijo que mucha gente llega luego de accidentes así y no se da cuenta porque es un deporte de mucho riesgo. Mucha gente muere por año por esto y la verdad es que podría haber sido mucho peor”, detalló.

Sobre su situación actual, Fede Bal confesó que tiene 30 puntos en el brazo y un largo camino de rehabilitación para recuperar sensibilidad y movilidad de la mano. Sin embargo, anticipó que en 20 días piensa volver a subirse a un avión para seguir adelante con su programa.

Finalmente, Bal contó que tuvo una premonición antes del accidente. “En la primera salida yo ya me di cuenta que algo no estaba bien. cuando el tipo aborta la primera salida lo miré a Juan, mi productor, y estuve a punto de… El corazón me dijo ´no sé si es ahora´. ¿Para qué? Me tendría que haber escuchado...”, admitió.