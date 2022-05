Fede Bal compartió imágenes de su vuelta al país tras su grave accidente en Brasil

Tras atravesar un par de semanas muy complicadas luego de su grave accidente en Brasil, Fede Bal regresó al país luego de atravesar una delicada operación. El actor y conductor compartió algunas imágenes de su regreso a través de las redes sociales, donde expresó su felicidad a través de un puñado de canjes.

Recordemos que Fede Bal protagonizó un dramático momento cuando en Paraty mientras grababa imágenes para el programa Resto del mundo (El Trece). Desafortunadamente, la maquina a la que se subió el hijo de Carmen Barbieri se desplomó antes de levantar vuelo y su brazo quedó aplastado por el motor. De manera inmediata, el artista supo que se había quebrado el brazo.

“Me di cuenta que esto no iba a terminar bien. Por el viento, la vela se puso de costado y todo se puso al revés. Todo paso muy rápido y ahí en el medio del caos me di cuenta que algo me había roto. El destino se había manifestado. Lo que paso después fue otro viaje. Yo me vi el hueso de mi antebrazo fuera del cuerpo mientras perdía muchísima sangre y me llevaban al hospital”, detalló Fede Bal en la emisión más reciente del ciclo que conduce.

Tras ser sometido a un par de cirugías, acompañado por Carmen Barbieri y Sofía Aldrey, el actor logró atravesar la intervención quirúgica con éxito y ahora deberá realizar un arduo proceso de rehabilitación. Fiel a su estilo, Fede Bal decidió transitar este difícil momento con humor y ahora publicó imágenes del retorno a nuestro país. En un posteo que subió este martes, el conductor le agradeció a la compañía aérea en la que viajó de Río de Janeiro a Buenos Aires.

Fede Bal mencionó a la compañía aérea en la que viajó de Río de Janeiro a Buenos Aires.

Pero ese no fue el único canje que promocionó Bal, a través de sus hitorias de Instagram también hizo mención a una empresa de servicios médicos aéreos que lo cuidó durante su traslado.