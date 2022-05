Con un dramático relato, Noelia Marzol contó cómo le salvó la vida a su bebé

"Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado", reveló Noelia Marzol en su cuenta de Instagram, generando preocupación entre sus millones de seguidores. Ante la cantidad de mensajes recibidos, la bailarina contó con mayor detalle lo sucedido.

Marzol compartió el susto que se pegó cuando tuvo que socorrer a su hijo Donatello, quien se ahogó con un pedacito de cartón. "Importantísimo hacer curso de primeros auxilios", expresó y agregó una encuesta entre sus seguidores con las opciones "Me pasó" y "Nunca, por suerte".

Luego, la bailarina relató la secuencia. "Bueno, ahora que estoy tranqui les cuento, ya que muchas me piden consejos porque les da miedo. La verdad, no soy ninguna experta. Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blando es menos grave que un objeto contundente, me parece", continuó.

"Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita, le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando. Lo cual hizo que se le despeje la garganta", contó.

"Todo sucedió en segundos. Una eternidad para mí. Trataba de pensar dónde llevarlo de urgencia. Por suerte lo resolví. Repito: no soy experta, pero haber leído e instruirme un poco me ayudó. También puede ganarte la desesperación. Creo que es normal", continuó la protagonista de Sex. Y agregó un mensaje para quienes le respondieron con mensajes. "Es desesperante. Gracias por la empatía", concluyó.