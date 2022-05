El peculiar gesto de amor que tuvo Cristina Pérez con Luis Petri

Cristina Pérez estuvo invitada este sábado a PH, Podemos Hablar. La periodista, además de hablar de su extensa y exitosa carrera profesional, también contó detalles de su historia de amor con Luis Petri.

"Siento que Luis es el amor de mi vida y que me costó mucho encontrarlo", comenzó diciendo la comunicadora sobre su relación con el político mendocino.

"Lo primero que hablamos fue de vino. Pasó un montón de tiempo en el que nos hablamos formalmente por Instagram, y cuando se animó a invitarme a tomar algo, no teníamos dónde vernos y acepté que venga a casa", agregó.

Cristina Pérez y Luis Petri.

"durante meses nos tratábamos de usted. El primer día que nos vimos, llegó con el vino que a mí me gustaba, me puse re nerviosa y él se dio cuenta. Nos dimos un beso en la mejilla y nos abrazamos como por un minuto y medio. Sentí que lo conocía de toda la vida. Es algo que no tiene explicación", relató.

Finalmente, Cristina reveló el insólito gesto de amor que tuvo con su actual pareja. "Ahora tengo tatuada su inicial en la mano y él tiene la mía", contó.

Los invitados de Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar

La producción del ciclo apostó a una de las polémicas mediáticas del momento: el romance entre La China Suárez y Rusherking. De esta forma, el joven rapero fue de la partida en el ciclo de Telefe, donde fue consultado sobre su reciente vínculo con la actriz. Además, fueron convocados la periodista Cristina Pérez, la actriz Agustina Cherri, el actor y músico Antonio Birabent y el periodista de chimentos Lío Pecoraro.

Recordemos que el programa conducido por Kusnetzoff logró la semana pasada su mejor performance de audiencia en lo que va del año, algo que se vio reflejado en los números del rating que aumentaron considerablemente en relación a los programas anteriores.