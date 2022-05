Susana Giménez y una clara decisión contra Jorge Rial: "Le voy a sacar mucha plata por..."

Hace algunas semanas el conflicto entre Jorge Rial y Susana Giménez comenzó a cobrar fuerza y todo empezó cuando en un móvil con Intrusos le preguntaron al periodista por el debut teatral de la experimentada actriz. “Le va a ir mal”, respondió el conductor.

El sábado pasado apareció la primera respuesta de Susana: “Ay, que se vaya a la mierda”. Luego, hizo un gesto de Fuck You a cámara y gritó: “Mirá, Rial”.

Resulta que el descargo no terminó ahí. Giménez decidió que tomará medidas legales ante Jorge Rial. “¿Quéres que le diga algo a Jorge? ¿A qué Jorge? Dejate de joder. Sí, que hablé con Burlando y le voy a hacer un juicio por mucha guita, para dejarlo en la calle por mala persona. Él está poco conectado con la realidad”, esbozó Susana con mucho enojo durante una charla con LAM.

¿Qué hizo Rial? Subió una respuesta a Twitter, anticipando el descargo que vendrá esta noche en Sobredosis de TV. “Mañana le contesto en #SDTV por @C5N. Un picnic”, fue todo lo que se dedicó a decir Jorge.

Pero anteriormente, Rial dijo algo en Argenzuela, su ciclo radiofónico: “Una dama, una señora de bien, sacada, pero me parece bueno que finalmente Susana se haya convertido en una caricatura de Susana (…). Se debe haber visto, y no le debe gustar verse así. ¿Qué cosa la pudo haber sacado tan mal? Debe estar nerviosa, debe sentir que la mirada de la gente no es la misma hacia ella, a partir de sus últimas declaraciones, absolutamente hirientes y despectivas hacia su país”.

Esta disputa llega en medio de una serie de exposiciones públicas de Susana, que en un nuevo episodio de Susana, invitada de honor, un ciclo de especiales originales de Paramount+, recorrió junto al cantante colombiano Sebastián Yatra, los lugares más singulares de Buenos Aires.

“Teníamos ganas que Susana hiciera un especial en Buenos Aires, su ciudad. El equipo de producción decidió los lugares donde la gente no está acostumbrada a encontrarla y buscando generar contenidos divertidos, para ver a Susana en otro tipo de acciones”, explicó Federico Leverino, su productor.