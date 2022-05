Quién es el famoso piloto que lleva a Susana Giménez a Punta del Este y cómo le dice a su asistente: "Es el Príncipe..."

Es, sin dudas, le pese a quien le pese, la diva máxima de la tele. Y cada paso que da es un huracán. Antes de irse a Punta del Este, donde descansará y preparará la obra que planea estrenar, la diva Susana Giménez tuvo un fuerte cruce con Jorge Rial. Pero también contó en exclusiva quién es su piloto favorito de avión, que resultó ser un famoso... ¡periodista!

Alto lío: sí, eso se armó entre la Su y Rial. Todo comenzó cuando Rial dio un reportaje y la criticó fuerte después que Susana se haya quejado de lo difícil que es vivir en la Argentina. Allí Rial tomó la palabra. ¡Y los guantes!

"Ella exagera, está exacerbada... que no se enoje. No tengo problemas con ella. Susana se convirtió en una caricatura de sí misma. Una caricatura deforme, una caricatura mal hecha. Ella sabe que la gente ya no la mira ni la quiere como antes. Entonces está nerviosa", atacó Jorgito.

"Ella siempre fue gorila. Siempre. Y ella quiere a Macri porque le permitieron una de las tareas que mejor le salen, que es evadir impuestos. Hizo algo que sólo hacen los canallas; usó a un discapacitado para pagar menos. Lo que pasa es que acá se le perdona todo y se olvida. Bueno, yo no", sumó.

"Ella pide golpes de estado, el desorden constitucional, meter bala. Hace rato que no tiene contacto con la realidad, que está encerrada en sus mansiones de Barrio Parque, o Punta del Este, o Miami. Susana está desmejorada, está sacada, está fuere de eje. No sé si fue el coronavirus que le afectó", la gastó.

"Es así Susana. Tiene devoción por la ignorancia. Es así. Y le perdonan todo. Es una coleccionista de libros vacíos. Así es fácil vivir, desde Barrio Parque. Y prefiere irse afuera, viene acá para arreglarse los dientes o para curarse alguna enfermedad", terminó.

Al escuchar todo esto, Susana se cansó y le pidió a su abogado Fernando Burlando que tome cartas en el asunto. "Le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona", avisó.

Con algo más de calma, Susana charló con Paparazzi y contó los detalles de su vuelo privado a Uruguay. "Definitivamente no me voy. Pero sí voy a hacer el teatro, así que me voy a quedar un tiempo. Sí, eso sí. Ya me quedo", aseguró.

Y allí fue cuando Susana le dio flor de piropo a Antonio Laje, el periodista y conductor de noticiero que ahora vuela cielos despejados y sin turbulencias para el mundo de los ricos. "¿Cómo es Laje como piloto?", le consultaron a la Su.

"¡Pero el mejor! Y a su asistente le digo Prince Harry porque es igual al Príncipe Harry de Inglaterra. Son divinos. Y me ayudan con todo", terminó Susana, siempre divina.