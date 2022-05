La contundente frase de Pampita sobre el escándalo entre la China Suárez y Vicuña: “Yo no..."

En medio del escándalo entre La China Suárez y Benjamín Vicuña, apareció otra protagonista: Pampita, quien asistió a un evento en el que fue consultada en los últimos días sobre el padre de cuatro de sus hijos.



En una nota con LAM, Zaira Nara se refirió a los rumores de crisis y separación con Jakob Von Plessen. “Si hay algo que se está diciendo que me va a incomodar, prefiero no ir al evento. Porque en mi familia puede surgir algo de la noche a la mañana. Y una amiga me dice: ‘Ponete en modo Pampita y decí que no hablás del tema’”, comentó Zaira.





Es que la hermana de Wanda tuvo que salir a responder muchas consultas sobre escándalos propios y ajenos en los últimos meses y una experta en evadir preguntas incómodas es Pampita.



“Algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio. Igual no van a dejar de preguntar nunca”, advirtió Pampita, conocedora de estas prácticas periodísticas.



Luego, sin referirse directamente al reclamo que le hizo La China Suárez a Benjamín Vicuña, Pampita dejó de eludir los temas y se puso, en ese caso, en modo picante. “Yo siempre pienso: ‘No quiero que los chicos lean tal cosa’. Quiero el día de mañana, si googlean, no encuentren nada”, comentó.



“Yo no hablé mal de su papá. O no dije algo feo. Ni tampoco recibí algo feo yo del otro lado. Prefiero no meterme en nada y opinar sólo de mis cosas”, aclaró Pampita en la misma nota con LAM.





En ese momento, Ángel de Brito le retrucó con el fuerte descargo de la China Suárez contra Vicuña, al remarcarle que no se había expresado en su cuenta de Twitter al respecto.



“No tuiteaste”, le dijo el conductor de LAM a Pampita. “Y no tuitearé”, le respondió Pampita, ahora sí nuevamente en modo evasiva ante ciertos temas.