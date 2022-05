Marlene Montaner salió con los tapones de punta y contó si tiene una mala relación con Stefi Roitman: “No soy una…”

Se instaló un rumor poderoso, que surgió de las entrañas del clan, de esa constelación enorme de integrantes de la familia Montaner. Una versión que continúa latente y que refiere al trato entre Marlene Montaner y su nuera Stefi Roitman.

Esta teoría adquirió enorme relevancia durante enero, cuando la influencer argentina celebró su boda fastuosa, llena de lujos y de invitados estelares, con Ricky Montaner. En esos días convulsionados ,que despertaron una cobertura impresionante de los medios, sobrevoló con mucha fuerza esa posibilidad.

Una de las fundamentaciones para referirse a un cortocircuito, a una escasa empatía entre la esposa de Ricardo Montaner y Stefi se centró en el desafiante atuendo que eligió la matriarca, que asistió al casamiento vestida de blanco, lo que está prácticamente prohibido para no opacar a la novia.

Ahora volvió a reflotarse esa presunción de un vínculo tenso, tirante, de poquísima armonía. ¿Qué pasó? Resulta que Marlene armó las valijas y viajó desde Miami con su esposo a Buenos Aires, en el marco de la presentación de un disco de tango del músico.

En ese contexto, Marlene habló con Socios del espectáculo, el ciclo de eltrece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y no le esquivó a la controversia, ya que se animó a exponer su pensamiento respecto a la supuesta pésima relación con Roitmann.

En primera instancia, la matriarca se refirió a sus nietos y apuró un poco a Stefi: “Ella todavía no, pero será cuando Dios diga cuando tenga que ser… Por ahora disfrutamos de estos nietos y cuando venga la segunda camada, vamos a disfrutar de los otros también”.

Y en cuanto al lazo de suegra y nuera, Marlene expresó: “Sí, me da risa. Porque aquí dicen que nosotros nos llevamos… que soy una bruja… La amo profundamente y ella me ama a mí. Así que lamento decirles que no es cierto”.