La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por el nuevo romance de la China Suárez

Benjamín Vicuña y La China Suárez volvieron a protagonizar un tenso momento mediático. Todo comenzó cuando la actriz publicó un contundente mensaje en las redes sociales dirigido a quienes cuestionan su rol como madre.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo", escribió la actriz luego que en LAM, Yanina Latorre criticó con dureza su actitud de pasar la noche en un hotel con su nueva pareja Rusherking.

En este contexto, Benjamín fue abordado por un móvil de LAM. "No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde", señaló de entrada cuando fue consultado por el posteo de su ex pareja.

Ante la insistencia del cronista, el actor comentó tajante: "No hablo de ella, es un tema que está cerradisimo. Se acabó”.

Por último, el periodista le consultó por el nuevo romance de la actriz. "¿A Rusher lo conocés?". "¿A quién?", respondió el actor. "A Rusherking". Benjamín negó con la cabeza. "Es malo este. Es malo, malo", afirmó el actor con una sonrisa al despedirse del notero.

Recordemos que ayer en el programa que conduce Ángel de Brito mostraron que la ex Casi ángeles y el trapero pasaron la noche juntos en un hotel del barrio de Recoleta.

"¡Cómo le encanta que se hable de ella! Porque volver a la palestra con todo. Esta chica tiene problemas. Y sale con este porque le gusta que se hable de ella", comenzó diciendo Yanina al ver las imágenes.

"Tiene tres chicos chicos. Yo pienso que cuando uno es madre... No los llevó al colegio. Yo sentiría culpa... Tiene un hijo que es bebito", agregó indignada la panelista.