Gonzalo "Manguera" Valenzuela contó la insólita historia detrás de su apodo

Gonzalo Valenzuela estuvo invitado junto a Carolina Peleritti a Flor de equipo (Telefe) para charlar del éxito de Closer, la obra de teatro que protagoniza junto a Sofía Gala y Juan Gil Navarro. Durante la entrevista, los actores respondieron al segmento verdadero o falso.

En este contexto, el actor chileno contó la verdadera historia detrás del apodo "manguera". Con humor y sinceridad, reconoció que el origen del sobrenombre se remonta a sus inicios en la actuación.

"¿Es verdad que le dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?", le preguntó Denise Dumas. "Es verdadero", reconoció el actor.

"Yo hacía un personaje en la obra Sinvergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo", recordó. "A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto", detalló sobre el motivo detrás del apodo.

Juan Gil Navarro, Sofía Gala, Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela, protagonistas de Closer.

Además, recordó la anécdota de cuando fue a comprar la prótesis a un sex shop. "Fui junto a la directora de la obra a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente", expresó.

"Yo me hice conocido por esa obra y me quedó el apodo. Después cuando llegué a Argentina les encantó ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más", explicó..

Sobre su actual vínculo con Juana Viale, el actor reconoció que se llevan muy bien. En este sentido, reconoció que se emocionó al ver a Juanita ganar el Martín Fierro como mejor conductora. "Fue muy bonito que estaban Mirtha, Marcela, Ámbar, fue maravilloso".

Recordemos que Juana y Gonzalo se conocieron en 2004. Estuvieron juntos durante 10 años y fueron padres de Silvestre, Alí y Ringo, el bebé que falleció después de nacer en 2011.