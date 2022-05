Florencia de la V estalló contra sus panelistas de Intrusos mientras hablaban sobre la denuncia de Romina Gaetani

Este martes se vivió un tenso momento en el aire de Intrusos (América), cuando Florencia de la V estalló contra sus panelistas por entender que estaban tratando la denuncia de Romina Gaetani sin el suficiente respeto.

En medio del análisis de los dichos de la actriz, Florencia de la V interrumpió a sus compañeros de Intrusos y cuestionó: "Perdón, ¿no les parece grave que una persona se siente y diga una cosa así? ¿No les parece grave? Porque yo los veo medio jocosos. ¿Estamos hablando seriamente? ¿Yo estoy mirando otro programa o me parece a mí? Estamos hablando de violencia, están acusando a una persona".

Mientras Virginia Gallardo intentó exponer su posición, Florencia de la V arremetió: "Perdón, dos minutos... ¡Está hablando la conductora!. Estamos hablando de una persona, acusada supuestamente de violento. No siento que haya un clima que estemos analizando esto... ¿Son periodistas serios o no son periodistas serios?".

Luego, la líder de Intrusos remarcó: "Hay temas que hay que hablar seriamente. En este caso estamos hablando de dos personas, una de ellas tiene una familia".

La actitud de Florencia de la V no pasó desapercibida en la red, donde algunos usuarios la criticaron por la actitud de la conductora. "Esto también es maltrato", "Y como los retó, como si no pudieran pensar lo que quieran por sí mismos. Totalmente incómodo para el espectador", "Yo creí que era la seño de primero disfrazada para la fiestita patria. Pero seguro me equivoqué"; fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter.