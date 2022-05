A dónde planean irse de viaje Benjamín Vicuña y su novia que provocó el ataque de furia de la China Suárez

En las últimas horas, la China Suárez se volvió la protagonista de la escena local al realizar un fuerte descargo por el hostigamiento que asegura sentir por parte de Yanina Latorre, Ángel de Brito y el programa de espectáculos LAM (América TV).

La actriz se expresó en redes sociales luego de encontrar un hilo que refleja, para ella a la perfección, lo que está sintiendo por parte del periodista y su panelista. De esta manera, la actriz confirmó que inició un proceso legal contra ellos gracias a un abogado que le recomendó un amigo del medio al que no quiso mencionar.

Seguido de eso, se supo que la China Suárez le mandó una carta documento a Yanina Latorre, quien sin dudarlo arremetió nuevamente contra ella y la mandó al psicólogo. A su vez, en el programa de espectáculos confirmaron que la actriz había pasado la noche en un hotel con su actual supuesta pareja, Rusherking, lo que significó una nueva oportunidad para la mujer de Diego Latorre.

Yanina cuestionó el rol de madre de la ex Casi Ángeles, quien tiene a tres niños, la mayor con Nicolás Cabré y los dos más chiquitos con Benjamín Vicuña. "Ella no tiene que ir a la Justicia, tiene que ir al psicólogo. ¿A Benjamín Vicuña le gustará ver que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los hijos al colegio, que van ahí en Pilar?”, dijo Latorre.

A raíz de esa nueva y polémica declaración, María Eugenia volvió a expresarse en redes sociales. Esta vez lo hizo por medio de Twitter y aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta a Benjamín Vicuña, quien acaba de regresar del país luego de unas vacaciones en Estados Unidos con su novia, Eli Sulichin.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7. Salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo', hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, escribió la actriz.

A raíz de eso, en Socios del espectáculo (El Trece), Luli Fernández sumó información y reveló cuál es el viaje de Benjamín Vicuña que enfureció a la China Suárez. "El trabajo entre comillas que pone en el tuit, haciendo referencia al viaje de Benjamín Vicuña, porque Nicolás Cabré está acá. Vicuña volvió anoche de Miami, se había ido con Eli Sulichin. Ella puso trabajo entre comillas porque vimos fotos de descanso y de disfrute, que también el señor está en todo su derecho”, comenzó diciendo la panelista.

"De manera exclusiva, les voy a contar como primicia absoluta, que si a la China la enoja el tema de los viajes, charle con Benjamín, porque se viene un nuevo viaje, un gran viaje. Benjamín y Eli Sulichin se van a conocer África”, reveló Luli Fernández sin dar muchas vueltas sobre lo que se viene. Además ella aseguró que el chileno está perdidamente enamorado de su actual pareja, algo que también podría tener angustiada a Suárez.