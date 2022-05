Los entusiastas posteos de Marcelo Tinelli tras la versión de que abandonaría el país

En los últimos días, Marcelo Tinelli quedó envuelto en la versión de una supuesta salida del país para instalarse en Uruguay, al igual que otros famosos. Sin embargo, el popular conductor compartió en las últimas horas entusiastas posteos en la red que relatizan el mencionado rumor.

Tras confirmar su separación de Guillermina Valdés, y más allá de que algunos especulan con que la ruptura sería una farsa para luego plantear la reconciliación frente a cámaras, Marcelo Tinelli comenzó con los preparativos para grabar escenas de su vuelta a la televisión.

De hecho, el presentador y su equipo se embarcaron en el rodaje de las primeras promociones que saldrán al aire en los próximos días. Tinelli será el líder de la versión local de All together now, aquí llamada Canta conmigo ahora. En el nuevo formato, el conductor estará al frente de un certamen que contará con 100 personas en el jurado, incluyendo influencers, mediáticos y figuras consagradas.

Desde sus historias de Instagram, Marcelo Tinelli anunció que comenzaron con el trabajo de la nueva propuesta que saldrá al aire en agosto en El Trece. Entre las imágenes compartidas, se destaca un video con el conductor rodeado por trabajadores de su equipo. "Acá estamos en el camarín con todo nuestro equipo empezando a grabar las promos para Canta Conmigo Ahora, junto a Irene, María y Bichi. Se viene Canta conmigo ahora, así que vamos con todo", contú entusiasmado.

Además, Tinelli compartió una postal de lo que será el estudio del programa. En la imagen se lo puede ver en penumbras de espalda. "Se va armando el estudio del nuevo programa #CantaConmigoAhora", desde los estudios de Don Torcuato.

Según trascendió, las grabaciones del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli comenzarán en julio, mientras que en las próximas semanas tendrá lugar un casting de participantes en distintos puntos del país.

Entre los convocados para formar parte del numeroso jurado, se encuentran Cande Tinelli y Coti Sorokin, es decir la hija del conductor y su pareja.