La reacción de Nicole Neumman al enterarse que su hija participó de una publicidad sin su consentimiento

Luego de una escapada por Europa junto a su pareja Manuel Urcera, Nicole Neumann regresó a la Argentina y se reencontró con sus hijas, con quienes compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram.

La modelo decidió volver a viajar con su pareja al viejo continente y dejó a sus hijas al cuidado de su padre, Fabián Cubero. A pesar de haber disfrutado de algunos días de relax, lógicamente extrañó a sus pequeñas. Por esta razón, Nicole no ocultó la alegría por el reencuentro con Indiana, Sienna y Allegra.

Nicole aprovechó el cálido clima que hizo durante el fin de semana y salió a almorzar con ellas, con quienes se fotografió para luego compartir las fotos en Instagram.

No obstante, tuvo que enfrentar las críticas de algunos de sus seguidores que le recriminaron no haberlas llevado con ellas. "Un break en el colegio para almorzar con mami. Si no fuera por el colegio (la educación es todo, más allá de que comienza por casa), y que para mí viajar te enriquece, te abre la cabeza, te nutre, creces y otras ‘cosillas’, las llevaría siempre y a donde vaya conmigo", expresó.

"Como tantos viajes que hemos hecho juntas, hay una agenda por delante para seguir viviendo aventuras juntas y eso me da mucha ilusión. Sé que ya están preparando las valijas", finalizó Nicole.

Ahora, en las últimas horas Nicole participó de un móvil en Intrusos. Allí fue donde se enteró en pleno vivo que su hija Allegra (11) había participado de una publicidad. "No tengo ni idea, la verdad. Debería estar enterada", sentenció la jurado de Los 8 Escalones del Millón.

Todo comenzó cuando le consultaron: "¿Cómo tomaste que tu exmarido utilizara a una de tus hijas para hacer una publicidad?". Nicole contestó: "No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos".

Ante la sorpresa de la modelo, el periodista seguía indagando por la acción en redes sociales para promocionar una billetera virtual. "Me estoy enterando ahora, pero bueno. Está todo bien", aseguró.

De todas formas, Neumann se mantuvo conciliadora con su ex pareja: "La verdad es que no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto".