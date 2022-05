La furia desatada de Luciana Salazar contra Martín Redrado: "Deberían preguntarle..."

Martín Redrado decidió terminar con la polémica y enfrentó las cámaras de Socios del Espectáculo (El Trece) y habló sobre el conflicto que atraviesa con su ex pareja Luciana Salazar.

"Mirá… quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija", comenzó diciendo el economista durante un móvil para el programa de chimentos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"En su momento, yo acompañé a Luciana, que decidió tomar una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja. Pero eso ya terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé cuando era pareja los cumplí", agregó.

"Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie… a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados", expresó.

"¿Te revincularías con Matilda si ella quiere", le consultaron. "No soy el padre, no soy pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja que quiera tener Luciana ahora o hacia el futuro. Es divina, pero no es mi lugar", concluyó determinante.

Tras las repercusiones de la nota, este lunes en Intrusos (América TV), Luciana Salazar le respondió a Redrado. "No me puedo creer el nivel de impunidad que maneja cuando habla", exclamó la mediática.

Luego, la rubia reveló sobre la supuesta paternidad de su hija: "A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que Martín no es el padre biológico de mi hija", precisó.

De todos modos, Luli advirtió que seguirá con su batalla legal contra su ex pareja porque "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana". Finalmente, disparó: "Deberían preguntarle a él por qué firmó lo que firmó".

Recordemos que durante la mañana, Luciana había realizado su descargo en Socios del Espectáculo (El Trece). "Hay un montón de cosas que ustedes no saben, muchas. Y yo ahora estoy juntando mucho material para seguir con las actuaciones judiciales. Ahí lo que les pido es que hablen con mi abogado, porque él puede darles más precisiones", reveló.

"Pero no digan que esto se termina acá, porque no es así", remarcó Luciana, y salió con todo contra Mariana Brey, otra de las panelista del show de las mañanas de Canal 13. "Antes que nada quiero decir que nunca de mi boca salió decir que Martín Redrado es el padre biológico de mi hija. Quiero que esto quede asentado y definitivo porque se dicen muchas cosas que no son. Y cuando digo biológico, es biológico. Redrado no es el padre biológico de Matilda, ¿está bien?", aclaró.

"Redrado está mintiendo descaradamente. Es mentira que no tiene obligaciones conmigo y con Matilda. Tiene obligaciones de acá a muchos años. Está firmado ante un escribano público. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Hay testigos. Ana Rosenfeld y un amigo de él", expresó.