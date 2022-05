Rosa, la supuesta hija no reconocida de Palito Ortega, hizo una terrible denuncia: "Me trata de enferma emocional por…"

Impulsada en el deseo de descubrir su verdadera identidad, Rosa Ortega activó hace años una cruzada en el ámbito legal para comprobar una probable filiación genética con Palito Ortega, que por el momento en los registros luce como su tío.

La mujer se lanzó a esta compleja cruzada motorizada en una confesión de su abuela, que en los últimos instantes de su vida le aseguró que el cantante era su padre y no Juan, quien la crió y la anotó como su hija. Desde ahí, procuró todos los mecanismos para dilucidar la veracidad de esta revelación familiar.

En el medio acontecieron decenas de instancias, como un ADN que se realizó en el 2000, aunque Rosa asevera que el procedimiento careció de cristalinidad. Hace semanas que la supuesta hija de Palito se presenta con asiduidad en los medios para contar su caso.

La confusión rodea todo esta trama, como la renuncia intempestiva de su abogado Ignacio Trimarco, quien inclusive le dijo al aire, y sin previo aviso, que se conocieron los resultados de un testeo con los restos exhumados de su padre legal, Juan.

Rosa se mantiene firme en su postura, solo solicita un proceso limpio, con claridad. Y en ese raid se animó a narrar un tratamiento muy extraño que le prodigó Palito, quien siempre le negó la posibilidad de ser su padre. En el aire de A la tarde, el ciclo de América, el panelista Diego Esteves la introdujo: “Es llamativo que Trimarco le haya avisado a su cliente al aire que el ADN había dado positivo y que el abogado le renuncie”.

Así se produjo la descripción de Rosa, que explicó todos los pasos que llevó a cabo: “Cuando fui a la oficina del abogado lleve todos los números de expedientes, yo le dije cuándo me fui a sacar sangre, se lo dije”.

Y finalmente llegó una revelación impresionante, que refiere a un accionar repudiable de Palito: “Pido disculpas porque cuando hablo de juan me emociono mucho y no quiero hacer un papelón, más ahora que Ramón, desde el primer ADN él me trata de enferma emocional, me quiso una vez internar”.

La charla se desvió a otros caminos, pero esa declaración adquiere mucho valor, porque se trata de una intencionalidad del afamado músico de menospreciar a su sobrina legal e incluso una idea de trasladarla a un centro psiquiátrico.