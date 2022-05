La hija de Romina Yan cumplió 16 años y así está hoy

El 28 de septiembre de 2010 fue un día trágico en la vida de Cris Morena y toda su familia. Su hija, la actriz Romina Yan moría tras sufrir un descompensación en el gimnasio a causa de un paro cardíaco. En aquel entonces, la estrella de Chiquititas tenía 36 años y tres hijos muy pequeños, Franco, Valentín y Azul.

No pasa un solo año en que su mamá no le rinda homenaje de las formas más originales y emotivas posibles, para ayudar a sus tres niños a tener siempre presente a Romina y su legado. Pero no es solo así con ella, sino que Cris Morena hace de cada acontecimiento algo mágico.

Los hijos de Romina Yan de chicos.

Ahora, la hija menor de la actriz, Azul, cumplió años y la creadora de las historias más fantásticas de la televisión argentina lo celebró de la mejor manera: dedicándole unas palabras muy especiales en redes sociales.

La adolescente llegó a sus 16 años y aunque a diferencia del año pasado, en el que celebró sus 15 a puro lujo, en esta ocasión decidió hacer algo íntimo con sus más allegados, o así lo dio a entender Cris Morena.

La productora le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió: "Mi amada taurina tan especial, que tu corazón rojo siga siempre guiando tus pasos en cada momento de tu linda vida. ¡Feliz cumpleaños! Princesa por siempre. Te amo”.

Además de que la publicación cosechó más de 35 mil me gusta en pocas horas y cientos de comentarios de felicitaciones, lo que más impacto de aquella postal fue el parecido de Azul con Romina Yan.

La postal que compartió Cris Morena junto a Azul.

La menor de los tres herederos de la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich no es la única que se le parece físicamente. Franco, el mayor de ellos es una copia idéntica de su mamá, y en cada ocasión que aparece públicamente deja impactadnos a todos.