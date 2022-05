Luego de que Florencia Peña la tildara de "vedette", Marina Calabró analizó el bajo rating de LPA

Este miércoles, Marina Calabró se refirió al bajo rating del nuevo programa de Florencia Peña, LPA (América). La actriz y conductora había cuestionado hace algunos días las críticas de la periodista, a quien tildó de "vedette".

En medio de este cruce, Calabró se refirió a la nueva modalidad del ciclo de Peña, que ahora se emite en vivo. Sin embargo, la panelista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) apuntó que el lunes mientras todos los envíos de América mejoraron sus números en el rating por la cobertura de los premios Martín Fierro, LPA no movió su aguja.

"Ayer ‘La Pu... Ama’ midió 2,5 puntos, que no está mal, pero… Lo que arruina la vida de Florencia, no soy yo, sino que es Ángel De Brito que clavó 4,2 de promedio, y dejó 4 puntos, entonces todos los cuartos de Peña son a la baja”, apuntó Marina Calabró en relación a como el programa de Florencia Peña no logra mantener el piso de buenas mediciones que le deja LAM.

Además, si bien Calabró destacó que Peña logró subir un poco sus números respecto a la semana pasada, no consigue que la audiencia se mantenga hasta el final de la emisión y su rating decae notoriamente a medida que pasan los minutos.

"Arrancó en cuatro y ella entregó 1,3. Esto lo digo por algunas cuentas de Twitter que decían ‘¡Ay, cómo repuntó!'. Sí, bueno, no tapamos el sol con la mano, pero después Fantino sube después 1,6 y 1,7 puntos", analizó Marina Calabró.

Finalmente, para demostrar lo que sucede con el rating de Florencia Peña, la periodista puntualizó: "Lo más visto de América fue 'LAM' con 4,2, lo siguió ‘Intrusos’ y ‘América Noticias’ con 3,8 y tercero ‘A la Tarde’ con 3,7 puntos. Es decir, lejos del 2,5 de ‘LPA’. Igual con 2,5 se queda a vivir. Fueron en vivo y también morigeraron, ya sin insultos".