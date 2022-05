Amber Heard niega haber defecado en la cama de Johnny Depp y culpar al perro

En uno de los más bizarros giros del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la actriz negó la acusación del astro caído en desgracia, quien aseguró que ella dejó heces en su cama. En su declaración, la artista culpó al perro con un llamativo argumento relacionado con el consumo de drogas de su ex.

Por un lado, tras la observación de las fotos que forman parte de la causa, Depp sostuvo: “Viví con esos perros durante muchos años. Eso no vino de un perro. Simplemente no”. Mientras que Heard expresó: “Quiero decir... me reí. Era tan extraño y tan grotesco que solo podía reír. Así que no fui allí ese día”.

A su vez, Starling Jenkins III, chofer y guardia de seguridad de Johnny Depp dijo bajo juramento en el juicio que Amber Heard le confesó que los excrementos fueron “una horrible broma que salió mal”.

Johnny Depp en un momento del juicio contra Amber Heard.

Frente a tal alegato, Amber Heard declaró que no recuerda haber tenido esa charla con el empleado de Johnny Depp y que uno de los perros del actor sufría “problemas de control intestinal”. Además, la actriz relató que el animal estaba en la cama mientras ella preparaba su valija para irse del lugar.

Además, sobre la supuesta broma, afirmó: “Primero que nada, no creo que eso sea divertido. No estaba de humor para bromear; mi vida se estaba desmoronando. Estaba en una encrucijada en mi vida. Y acababa de ser atacada en mi cumpleaños número 30 por mi marido violento de quien estaba desesperadamente enamorada y sabía que tenía que irme. No creo que sea gracioso. Es repugnante”.

Como broche de la grotesca situación, Amber Heard comentó que el perro en cuestión comió restos de marihuana que consumía Johnny Depp, y que ese habría sido el detonante del tremendo desenlace.