Romina Pereiro reveló cómo está su relación con Jorge Rial

Hace tres meses, Jorge Rial y Romina Pereiro anunciaban su sorpresiva separación. Ahora, la nutricionista rompió el silencio y habló en el programa Es por ahí sobre cómo se encuentra actualmente su vínculo con el periodista.

Durante la charla, Pereiro aseguró estar tranquila. "Es la primera vez que salgo a hablar porque me guardé de todos lados porque me incomoda todo. Y bueno, es como que hay que pasar a veces esos momentos de crisis fuertes", expresó.

"Hay cosas que no puedo manejar, que no me gustan, que no me siento cómoda. Tampoco soy de salir a contestar, entonces a veces decían cosas que no están buenas y me hizo un toque mal", agregó sobre el trato que le dieron los medios a la separación. "Entiendo el trabajo de Jorge y todo lo que genera. Yo estuve casada con él, no soy de es mundo pero acompañé. Entonces entiendo. Ahora, ¿me gusta? No, ni a palos me gusta", agregó.

Luego, Guido Záffora le consultó si ya iniciaron los trámites de divorcio. Y si bien la respuesta fue negativa, Pereiro evitó dar mayores detalles. "Prefiero no contar nada que no tenga que ver específicamente conmigo, ni con la familia, ni dar detalles", se excusó. Pero sí dejó en claro que actualmente "hay buena relación". Además, consultada si hay posibilidades de reconciliación, Pereiro respondió: "No quiero decir nada".