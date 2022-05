Marcelo Polino reveló el verdadero motivo de su pelea con Yanina Latorre: "Me dolió que diga..."

Marcelo Polino estuvo como invitado en Socios del Espectáculo (El Trece), y allí además de hablar sobre varios temas relacionados con el mundo de la televisión, reveló el motivo de su pelea con Yanina Latorre, con quien trabajó durante tiempo en la radio.

El puntapié para hablar sobre la ruptura con su colega se dio cuando Polino se refirió al abrazo que le dio a Paulo Kablan cuando ganó el Martín Fierro como Mejor Panelista, terna en la que el periodista competía justamente con Latorre. “Yo no era amigo de Pablo. Me hice muy amigo de él y su mujer, es una persona que quiero un montón. Yo festejo a favor, no cuando a alguien le va mal”, aclaró sobre las versiones que indicaban que su muestra de afecto fue para irritar a Yanina.

Cuando en el mencionado programa le preguntaron a Marcelo Polino si habría saludado a Yanina Latorre en caso de ser ella la ganadora. “No sé, no creo. A mí no me gusta cuando se meten con asuntos personales. No me gusta pelearme con mis compañeros. Yo hace 27 años que trabajo y nunca me peleé con nadie. Dejamos de trabajar juntos por una decisión de la radio, fue hablado, charlado. Después empezaron a agredirme y eso no me gusta”, explicó el periodista.

Luego Polino agregó: “Me duele cuando se dicen mentiras ¿Cómo voy a hacer echar una persona de un trabajo? Pero bueno, yo tengo 17 años de psicoanálisis y tengo los patitos ordenados después de tanta plata invertida. Cuando tengo un problema voy y lo soluciono con quien lo tengo que solucionar y sigo adelante”.

Además, el periodista dejó en claro que el motivo de su pelea con Yanina Latorre radica en los dichos de la panelista. “Lo hablamos, hice notas para su programa, le mandé saludos pero ya no puedo meterme en la cabeza del otro, del que agrede. Hablé con ella en privado cuando pasó todo, ya no tengo mucho que decir. No soy de sentarme en todos los programas a hablarlo”, subrayó.

Noticias Relacionadas Yanina Latorre puso contra las cuerdas a Diego Brancatelli por su ilimitado apoyo a Alberto Fernández

Por otro lado, Marcelo Polino se encargó de destacar el desempeño de Yanina Latorre en el plano estrictamente laboral. “La televisión se nutre de panelistas todo el tiempo, me parece que eso hay que premiarlo. Yo hubiese nominado a más gente (a los premios Martín Fierro). Yanina es muy funcional, yo trabajé muy bien con ella, no tengo nada malo para decir. Lo único que me dolió es que diga que la hice echar”, reconoció.