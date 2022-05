Carmen Barbieri "picantió" la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Hay que ver quien se queda con el..."

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se están separando en un mar de paz y tranquilidad. La pareja cortó hace más de un mes, pero la bomba que explotó en lo mediática la semana fue el punto final de una relación que duró más de 9 años con muchas idas y vueltas.

Por ahora no afloró lo peor de los ex, y se especula todo será en el marco de paz y tranquilidad. "Tinelli siempre tuvo bien a sus ex. No le gusta ese tipo de problemas. Lo más seguro es que Guillermina viva en Le Parc y él se quede con la casa de Nordelta por ahora", dijo una persona que los conoce muy bien.

Una mujer que se mostró muy activa con este tema fue Carmen Barbieri, que conoce a la pareja del ambiente y por haber trabajado muchos años en los Bailando (fue campeona de la primera edición, derrotando en la final a Dady Brieva, y luego fue jurado del certamen varias veces) los deschavó con un dato que nadie tenía en cuenta y que sorprendió del mismo modo a propios y a extraños.

Según contó la comediante en su programa Mañanísima, que conduce de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en el canal CiudadMagazine, ella no está del todo convencida de que la separación del muchacho de Bolívar y la ex modelo y actual empresaria sea definitiva.

"Yo creo que hay mucho amor ahí. Mucho amor. Puede ser una distancia pasajero, algo que en algún momento tenga solución. Se que hubo terceros y algo más, pero creo que todo volverá a donde estaba", dijo, en contraposición con Angel de Brito, que no ve una posible vuelta.

Pero inmediatamente después tiró un dato que nadie conocía y que resultó muy llamativo. "Yo los veo.... así, con la cara regordeta. Tienen mucho pomulo. ¿Los ven?", les preguntó Carmen a sus dos panelistas, Estefi Berardi y Pampito, mientras les señalaba los rostros de "Marcelo y Guille" en una pantalla gigante.

Según ella, en las imágenes se veía clarísimo que tenían los rostros operados. Sus compañeros no parecían muy convencidos de lo que les decía ella. "Sí, si, están operados por el mismo cirujano porque lo comparten. Tienen el mismo cirujano y por eso la carita se les ve de esa forma" explicó Carmen.

Además, Carmen expresó que sabe que "algunas cosas de Marcelo le daban celos a Guillermina. Ella es muy muy celosa", y Estefi Berardi agregó que "lo que me cuentan a mi es que en un momento ella pidió que todas las bailarinas, porque se fijaba mucho en las bailarinas".

"Tuvieran todas el mismo corte y el mismo color de pelo. Pasaron a ser todas morochas, no quedó ninguna rubia. Está bien, por algo se le dice "A chorus line", la linea de coros o de baile, tienen que estar todas iguales", terminó con el tema.