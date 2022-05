El consejo nutricional de la ex esposa de Jorge Rial que le valió mil gastadas

La separación del conductor Jorge Rial y la nutricionista Romina Pereiro ocupó recientemente todos los tabloides del país en el mundo del espectáculo. Desde celos desenfrenados por parte de ella, hasta infidelidades por parte del personaje mediático, con algunas especulaciones que cobraron fuerza en su momento.

En la actualidad, Romina Pereiro se encuentra presentando su libro en la Feria del Libro y dio un consejo novedoso que fue recogido por @FabianMDQ en su cuenta de Twitter: “Tomás gaseosa, cambialo por agua”.

Las aguas entre ambos se calmaron poco a poco y, con respecto a la presentación de Romina en la Feria del Libro, el mismo Jorge Rial fue quien le deseó suerte luego de subir a sus redes una foto con un ejemplar de 101 Nutritips, el texto que actualmente está mostrando en el evento.

“La vas a romper mañana en la Feria del Libro”, señaló Rial luego del posteo para su expareja, que poco a poco está recomponiendo su vida. “Estoy mejor, por suerte bien. Me costó mucho todo lo mediático, eso es algo que me cuesta siempre. Sé todo lo que se genera, lo entiendo, entiendo el trabajo de todos; pero me costó un montón”, dijo la nutricionista recientemente.

Además, expresó: “ahora estoy mejor, acompañada, con amigos, familia, enfocada en mi trabajo, y eso me ayudó a salir del momento de la crisis”.

“Me costó la repercusión, siempre me costó. Al principio de la relación con Jorge, también me costaba. Eso era lo que más me costaba, toda esa repercusión de la que no estaba acostumbrada y creo que nunca me voy a acostumbrar”, prosiguió la nutricionista, quien explicó todo lo que tuvo que vivir en la última época luego de dejar el Bailando.

Ambos rehicieron sus vidas y se encuentran concentrados en temas laborales y familiares. Jorge será de nuevo abuelo, ya que Morena, su hija, está embarazada de su novio, El Maxi, y ella mantiene sus aspiraciones con respecto a su trabajo de nutricionista y al frente de su nuevo libro.

¿La relación? Mejor que hace mucho. “Con Jorge Rial nos seguimos viendo y hablamos. Hay buena onda”, confesó sorpresivamente Romina.