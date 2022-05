La furiosa respuesta de Laura Ubfal a Marcela Tinayre: "la venganza..."

Una disputa de la que pocos se acordaban era la de Marcela Tinayre y Laura Ubfal. La hija de Mirtha Legrand y la periodista mantienen una pelea desde hace años por cuestiones de pantalla.



Fue la propia Tinayre la que revivió la pelea el último jueves en LAM. “¿Con Laura Ubfal cómo estás? Puede ser la cuarta rubia. Siempre tuvieron ese tema del pase y no pase”, le preguntó y prendió la mecha Andrea Taboada.

“Porque yo tengo mucho sentido del humor. Soy bastante irónica. Entonces me pareció que ella no lo tenía. Se notaba. Decía barbaridades. Ella trabajó con mamá, nos conocemos de toda la vida. Pero me parece que, a veces, esas chicanitas que no hacen daño a nadie hacen que me pregunten esto”, comentó.



Haciendo eco de estas declaraciones, Laura Ubfal salió a responderle en su programa de la señal NET, en donde recordó las viejas épocas en las que Tinayre le entregaba pasada de hora el pase.



“Ayer Marcela Tinayre en LAM, dijo que mandaba chicana. Dice que tiene humor y yo mando chicanas”, comenzó su respuesta la periodista, visiblemente molesta con las declaraciones de su colega en LAM.



“Nos quejábamos porque entregaba tarde. Y ahora, le entregamos nosotros. La vida te sorpresas, sorpresas te da la vida. Y revanchas”, agregó Laura Ubfal.





Es que cuando Tinayre conducía Las Rubias por NET, Ubfal sostiene que solía entregarle el pase unos minutos pasado el horario de finalización de su programa y comienzo del suyo, por lo que se generó una disputa entre ellas. “Así que si nos pasamos un minuto, bueno…”, ironizó.



“Piensen que nosotros llegábamos a entrar no 2 minutos más tarde, sino 15 minutos, 20 minutos más tardes”, aportó Leo Arias. “La venganza será terrible”, concluyó Laura Ubfal, dejando en claro que la guerra continúa.