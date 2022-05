La teoría de Florencia Peña sobre el origen de las crudas críticas a su programa

Durante una entrevista radial, Florencia Peña habló de la difícil semana que transitó tras el debut de su nuevo programa, LPA (América). La conductora argumentó que las críticas responden a una operación en su contra que ya estaba premeditada.

“Fue una semana dura, pero estoy acostumbrada. Es como un déjà vu constante en mi vida, haga lo que haga o diga lo que diga. Me llamó mucho la atención que a los 5 minutos de haber arrancado el programa yo ya era tendencia, y decían que era una mie... ¡Cómo podés decir a los 5 minutos que un programa es una mie...! Fue una operación, una nueva operación en mi contra. Nos empezamos a dar cuenta de que muchos tuits eran de trolls. Ya estaba premeditado. Fue un ataque masivo que a los 5 minutos ya se había instalado”, aseguró Florencia Peña en diálogo con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina.

Luego, la actriz y conductora sostuvo: “Lo que se leía era demasiado cruento. Sentí que no estaban hablando sobre el programa, estaban queriendo cancelarme, como hacen siempre que arranco algo”.

Más allá de su argumentación, Peña reconoció que LPA tiene algunas falencias. “Obviamente que el programa tiene para crecer, para adaptarse, para corregir. Es una propuesta distinta, arriesgada. Hay que darle tiempo. El humor no entra de una, es un código que tiene que instalarse. A la gente que sé que me hace críticas desde un lugar amoroso y constructivo, la escucho. Pero la agresión es algo que nunca voy a aceptar, porque te puede no haber gustado algo, pero no tenés por qué agredirme”, remarcó.

Luego, en referencia a las duras críticas de referentes como Jorge Lanta y Marina Calabró, Florencia Peña expresó: “A mí no me preocupa la agresión en las redes, porque ni siquiera sé quiénes están detrás. A mí lo que me preocupa es que periodistas de envergadura salgan con lenguaje que no es apropiado. Y eso no les molesta... Les molesta que yo sea un poco más guaranga. Yo no maltrato a nadie. A Jorge Lanata le respondí porque ya no da para más. Le vengo bancando muchas. No es algo de ahora, eh. Y siempre con un nivel de agresión... Obviamente, respeto a todo el mundo: si no te gusta, no te gusta y está todo bien, pero ‘vergüenza ajena’, ‘quién te creés que sos’, ‘una bazofia’, ‘que mi carrera está en peligro’... ¡No! Me parece están un poco pasados y que tiene que ver con lo ideológico. Netamente con lo ideológico”.

Sobre el calibre de los cuestionamientos que recibió, Florencia Peña opinó: “Yo tengo una expertise en bancar tantas críticas horribles, pero sí me preocupa que lo naturalicemos. Hay personas que hacen y dicen lo que quieren a las que no se les pide nada. Yo evidentemente molesto y no es por un programa de televisión. Molesto yo, mi persona, las cosas que pienso y las cosas que digo”.

Finalmente, la artista reflexionó: “Siento que todo el tiempo me quieren disciplinar. La sensación que tengo es que si ellos tuvieran en sus manos la posibilidad de cancelarme, de que yo no exista más, de que mi carrera se termine, lo harían. Pero la verdad es que tengo un backup de muchas cosas hechas y mucha gente que, de verdad, me va a ver al teatro. Que un ‘periodista serio’ diga: ‘No sé qué es Florencia Peña’... En todo caso, que diga: ‘Nunca la vi’ o ‘a mi no me interesa lo que hace’. Pero es agresivo al pedo, gratuitamente”.