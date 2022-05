El mensaje de la hermana de Susana Giménez sobre la salud de su sobrino: "No me va a alcanzar la vida para agradecerles"

La hermana de Susana Giménez, Carolina Giménez Aubert, compartió un esperanzador y optimista mensaje acerca del estado de salud de su hijo, Francisco Linder, quien fue dado de alta recientemente. El involucrado había sufrido un accidente en Uruguay y la señor destacó el trabajo del personal hospitalario.

"Gracias a los médicos de Caamepa Pando, que hicieron la primera asistencia. Gracias a los médicos y enfermeros del Hospital Británico, los mejores del mundo. Me enamoré de ustedes", dijo la hermana de Susana Giménez luego de alabar todo lo que hicieron por ella y su hijo antes, durante y después del accidente.

"Gracias a Dios y a la Virgen por salvármelo. Gracias a vos, Paco, mi gladiador. ¡Te amo piojo milagroso!". Esas fueron las palabras de Carolina Giménez Aubert al referirse al duro momento que pasó su hijo y toda la familia en el país vecino.

Además, en otra historia en su cuenta de Instagram, Carolina agradeció con nombre y apellido a una persona en particular: "Gracias Leonardo Cipiani por salvarle la vida a mi hijo. No me va alcanzar la vida para agradecerte. Dios te puso en su camino para que los ayudes. Y gracias a la enfermera y al policía que ayudaron a sacarlo del auto".

Francisco Linder, de apenas 13 años, sufrió un grave accidente en la ruta que casi le costó la vida. Según detalló TN Show, el menor iba a bordo de una camioneta junto a sus dos abuelos, que no corrieron su misma suerte y fallecieron en el acto después de chocar contra un camión en una rotonda que unifica las rutas 80 y 8, en Soca.

La camioneta iba por la Ruta 8 cuando dobló en la rotonda e impactó contra un camión de garrafas de gas. Junto con esto, otro camión que circulaba por ahí tampoco pudo esquivar el golpe y chocó contra el rodado de la familia de Susana Giménez.

Francisco, el hijo de Carolina, estaba internado en el Hospital Británico y, antes del alta, se encontraba en estado crítico, con el diagnóstico de “politraumatismo grave”.

