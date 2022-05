Tamara Báez compartió el resultado de su nuevo y llamativo retoque estético

Tamara Báez es una confesa defensora de los retoques estéticos y en esta oportunidad compartió el resultado de un procedimiento que hizo en sus cejas.

“Después de tanto, me animé. El efecto sombra es lo más”, escribió junto a las fotos Tamara Báez. A medida que la popularidad de la novia de L-Gante crece en las redes sociales, ella ha decidido hacer cada cosa que elige sin detenerse en las críticas.

En los últimos meses, Tamara pasó por otros tratamientos como un blanqueamiento dental y el aumento de sus labios, donde se inyectó ácido hialurónico para darle más volumen.

El nuevo retoque Tamara Báez.

Más allá de su inquietud por el mundo de la estética, Tamara Báez también está preparando el lanzamiento de su marca de ropa y además tiene una intensa actividad en la red promocionando la más variada gama de productos.

Respecto a los cambios en su imagen, tras la filtración de una imagen del DNI donde se la ve morocha y con rodete, Tamara hizo un descargo frente a los comentarios odiosos por su notable cambio. “16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, retrucó hace un tiempo.

Noticias Relacionadas Tamara Báez se burló de un accesorio que compró L-Gante para hacer la limpieza

El antes y el después de Tamara Báez.

Por otro lado, al responder las críticas Tamara Báez que no se detendrá en su camino de renovación. “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, deslizó.