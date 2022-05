La curiosa opinión de Marina Calabró sobre la vuelta de Alejandro Fantino con Animales Sueltos: "No pensé tener vida para..."

Y, una noche, volvió Alejandro Fantino con Animales Sueltos, el clásico ciclo del que se despidió en diciembre de 2019. Luego de un breve paso por Intratables y de probar en 2021 con la tarde de América, el conductor decidió regresar con un formato probado, con su marca registrada.

La vuelta de Fantino mostró aceptables resultados en términos de rating y sorprendió con su promedio de 1.8 puntos, un número que no está nada mal para su horario (las 23.30), sobre todo teniendo en cuenta el piso bajo que le dejó el nuevo programa de Flor Peña, que fue recibido a puras críticas.

“Cuando apareció Fantino con una escenografía pulcra, elegante, con azules cuidados, refinados, con un envolvente, dije ´menos mal, me volvió el alma al cuerpo´”, arrancó Marina Calabró en su columna de espectáculos de Lanata sin filtro.

A continuación, Calabró dejó en claro que es de las personas que aplaudieron el regreso de una fórmula clásica y probada: la de Fantino a la noche, a pesar de que dijo no ser una gran seguidora del conductor. Todo por un detalle: quedó espantada con el debut de Peña con La puta ama, una propuesta que aún no encuentra rumbo y que recibió duras críticas.

“No creí tener vida para decirle esto, Lanata, porque en mi lista de favoritos no está Fantino. Pero, en mi caso, el gran beneficiado del horror del programa de Florencia Peña es alguien que propuso algo. Un descanso a la retina para los que estábamos viendo la noche de América”, señaló.

Y la periodista siguió con halagos para Alejandro: “Aclaró que el tono va a ser calmado; me sorprendió que usó la palabra ´cansino´, pero le digo que toda la incomodidad que manifestaba Alejandro al frente de Intratables, acá fluye”. “Es que es un gran repartidor del juego y se nota que a este programa le gusta hacerlo”, cerró.

“Este programa va a tener un tono tranquilo, no va a haber gritos, no va a haber grandes enojos, no va a haber insultos, porque la hora no amerita eso, ustedes ya empiezan a irse a descansar a esta hora”, fue lo que dijo el animador en el arranque de la nueva temporada de Animales Sueltos, el lunes 9 de mayo.