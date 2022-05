Juana Repetto pidió ayuda en la red y deslizó un fuerte reclamo

De manera cotidiana, Juana Repetto comparte en las redes sociales sus vivencias en la crianza de sus hijos, y en esta oportunidad la actriz hizo un reclamo sobre un aspecto de la maternidad que considera no valorado.

A través de sus historias de Instagram, Juana Repetto pidió ayuda por un inconveniente que tiene en su descanso. “Llamado a la solidaridad: médicos, médicas, puericulturas, pediatras, neurólogos, especialistas en sueño necesito su ayuda. Una mujer que duerme con el bebé/chico prendido a la teta. Aunque mientras lo tenga prendido ronque. Aunque se levante y solo una se despierte para prenderlo a la teta y ´siga durmiendo´ ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?”.

Luego Juana agregó indignada: “Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un ´pero si roncás, para mí dormís, para mí descansás´”.

Luego de recibir varios comentarios de otras mujeres que están en la misma situación, Juana Repetto aseguró: “Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar ¡Nada! No solo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, lo cual ya debería ser lo más valorado de la tierra, sino que además entregás tu cuerpo entero: físico, hormonal, psíquico ¿Cómo alguien se atrevería a no darle el valor que merece? ¿Cómo alguien te cuestiona porque roncás o dormís cuatro horas de corrido que estás descansando bien?”.

Finalmente, la actriz remarcó: “Cada vez que me despierto durante la noche, es con dolor. Me cuesta girarme, si es necesario sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir ´durmiendo´ básicamente cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20hs durmiendo a Toro, ¿porque soy una vaga? ¿porque me alimento mal? ¿o será porque no descand? No dejen que nadie las confunda, no permitan que no se valore el trabajo que una hace en casa todo el día y toda la noche ¡Somos superpoderosas! Creámoslo”.