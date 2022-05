Gimena Accardi salió a bancar a la China Suárez: "No me gusta que le..."

Desde que trabajaron juntas en Casi Ángeles y durante muchos años, Gimena Accardi y la China Suárez fueron muy amigas, carne y uña, como hermanas. Hasta que sucedió un hecho muy doloroso que, sumado a varias actitudes de Eugenia que venían molestando a Gime, hicieron que la actriz le bajara la persiana.

Más de una vez, Accardi contó la decepción que sufrió cuando la China “se borró” al morir el hermano de su marido, Nico Vázquez, un hecho completamente inesperado y traumático en el que la ex ATAV no supo ni pudo acompañarlos en su dolor, mientras ellos habían estado en todas para ella.

Sin embargo, con el tiempo Gime y la China siguieron coincidiendo en eventos y, aunque el vínculo nunca volvió a ser el mismo, la actriz asegura que hoy “están bien” . “No reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, pero está todo bien. Éramos hermanas”, contó en su paso por LAM.

“Con la China tengo una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos. No es mi amiga, pero es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor”, aseguró la morocha, que comentó cómo se siente cuando ve a quien era su amiga siendo blanco de ataques y críticas por los escándalos que cada tanto protagoniza.

“¿Te jode cuando la matamos?”, quiso saber Yanina Latorre, y Accardi respondió con sinceridad: “No es que me jode, pero como me pasa con cualquiera que veo cuando muchos van solo a uno, lo entiendo, pero no me gusta que le den tanto”.

“Eso me pasa en general, en ese momento digo ´¡alguien que la defienda…!´”, siguió. “Bueno, pero no a todo el mundo le pasan las cosas que le pasan a ella”, retrucó Ángel de Brito, dando a entender los episodios que vivió Suárez. “No, no…”, asintió la entrevistada, y luego expuso su teoría sobre lo antipática que es su ex amiga cada vez que le ponen un micrófono adelante.

“Para mí, lo que le pasa es que se pone nerviosa cuando da notas”, señaló. “A veces vos ves una persona dando notas, y no es en realidad como es en la vida, ahí…”, siguió, y defendió a la China: “Yo la conozco y ella no es así. Ahora hace mucho que no me vinculo con ella, pero hasta la edad que me vinculé, era lo más”.

“¿Pensás que podés reconstruir el vínculo?”, disparó Andrea Taboada, al notar el cariño en sus palabras. Sin embargo, Accardi dijo: “No sé, la verdad, nunca digas nunca, viste como cuando te separás, que queda todo bien pero no volvés…”. “Pero de verdad la quiero y le deseo lo mejor, y no me gusta que le den tanto”, cerró.