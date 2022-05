La frase y el tatuaje que confirma la crisis de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "No le gusta..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habían sorprendido a propios y extraños en las últimas semanas con el blanqueamiento de su romance, luego de varios meses de rumores y especulaciones. Ahora, sorprendieron por estar atravesando una crisis.



Para entender este conflicto reciente tal vez haya que recordar que en la semana viajó a Europa Camila Homs, la madre de los hijos del futbolista, mientras que Tini regresó a la Argentina.





En este contexto, para seguir alimentando los rumores de crisis, los seguidores de Tini en redes sociales descubrieron un nuevo tatuaje con un corazón roto que generó un fuerte revuelo acompañado de los rumores.



“Tini apareció con un tatuaje nuevo que no tenía antes de ir a Ibiza y el nuevo tatuaje es un corazón roto. Si estás tan enamorado y tan bien, ¿por qué te tatuarías eso?”, comentó la panelista Estefanía Berardi en Mañanísima.



“La noche anterior a viajar a Ibiza con Rodrigo De Paul ella fue al cumpleaños de Antoine Griezmann, en donde él la habría presentado. Ese día no tenía el tatuaje”, remarcó la panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.



“A mí lo que me dicen es que ellos están re enamorados, pero Tini no la está pasando del todo bien con esta situación porque ella viene con una carrera impecable y siempre tuvo novios que no venían con una historia detrás”, agregó Estefi.





Al parecer, a Tini no le sienta bien la exposición que se le fue encima al quedar como la tercera en discordia entre el futbolista y Camila Homs, quienes aún estaban juntos cuando se comenta que ella y de De Paul ya comenzaban su historia.



“No le gusta a ella ni le gusta al papá, que le maneja la carrera y es un genio. A ella la siguen muchas chiquitas y estos escándalos afectan su imagen, porque los jóvenes eso no lo entienden del todo”, comentó Carmen Barbieri.