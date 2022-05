El romántico gesto del Chino Darín con Úrsula Corberó que se hizo viral: "¡Qué hombre!"

Chino Darín volvió a revolucionar las redes sociales. En esta oportunidad fue una declaración que hizo sobre Úrsula Corberó, su actual pareja, durante una nota en el marco de la entrega de los Premios Platino en España.

El joven actor, que a pesar de ser hijo del reconocido Ricardo Darín, siempre mantuvo un bajísimo perfil en relación a su intimidad y vínculo con la famosa actriz española. Pero en las últimas horas, su nombre se convirtió en tendencia luego de que trascendiera unas románticas declaraciones sobre su novia.

"¿Qué es lo que más te gusta de aquí?", comenzó preguntándole un periodista español. "¿De España? Mi mujer", rspondió sin dudarlo. Acto seguido, el periodista le consultó cómo la definiría. "Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito", contestó. "Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella", agregó.

Por último, quisieron saber si la pareja piensa en casarse. "No hace falta", señaló. "Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse", replicó otra periodista. ·El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras·, reflexionó.

En minutos, el video se viralizó y fueron miles los comentarios que se vieron reflejados en Twitter. "Qué hombre el Chino Darín", "Uno que me diga MI MUJER como el chino darín Not today, feminism", "Al chino darin le dijeron que defina a la mujer y dijo "si la defino la limito" POR DIOS COMO ME HACES ESTO la vara se rompió nadie va a llegar", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la red social del pajarito.



Recordemos que los actores se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada. A principios de abril de 2016 anunciaron públicamente su relación.