La romántica sorpresa que Leo Messi le preparó a Antonella Roccuzzo junto a sus hijos por el Día de la Madre

Leo Messi es posiblemente hoy una de las celebridades más reconocidas del mundo. Su talento en el fútbol lo ha llevado a recorrer lugares únicos con de su fama, pero siempre manteniendo un perfil mediático bajísimo evitando cualquier tipo de escándalo en el que podría ser involucrado.

El jugador tiene un objetivo por el momento y es ganar el mundial acompañado de su familia y compañeros: "Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas (en el Mundial). Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la Selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene".

"Hoy por hoy estamos bien. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más", reveló en aquel momento.

Dicen que detrás de un hombre exitoso hay una buena mujer y Leo Messi junto a Antonella Roccuzzo parecen ser el claro ejemplo. El deportista también habló en la entrevista sobre su relación con la modelo y el apoyo que le brindó cuando tomó la decisión de marcharse del club de su vida.

"Antonella me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona", relató Lionel durante su diálogo con ESPN orgulloso de la familia que formó.

No es ninguna sorpresa ver que donde Messi va, su familia está siempre detrás de él para apoyarlo y levantarlo las veces que sea necesario. Las redes sociales del jugador del PSG están siempre repletas de tiernas postales familiares y videos de los divertidos momentos que viven juntos.

El primero de mayo de todos los años en España se celebra el Día de la Madre y una vez más Leo Messi dejó en claro su gran relación familiar. Y es que, Antonella Roccuzzo compartió mediante su cuenta de Instagram una storie donde se ve a sus hijos en el living de su casa en España junto a múltiples globos de corazones por su día y escribió: "Feliz con ustedes, siempre. Los amo. Gracias amor @leomessi".