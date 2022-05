Embarazada, Mica Viciconte ayudó a una de las hijas de Nicole Neumann con un “ataque de piojos”: “Esto es…”

Mica Viciconte ganó la final de MasterChef Celebrity a días de dar a luz a su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. El labor maternal de la ex participante de Combate comenzó cuando inició su romance con el deportista y conoció a sus hijas con Nicole Neumann.

Con el paso del tiempo Mica se hizo muy cercana a Indiana, Allegra y Sienna. De hecho, fueron las niñas quienes estuvieron junto a su padre presentes en la final de MasterChef acompañando a Viciconte y ayudándola en todo lo que necesitara para quedarse con el trofeo del reality.

Fue en ese momento en el que Santiago del Moro le pidió que presentara a su familia y ella no dudó en llamar "hiijastras" a las hijas de Nicole Neuman y Fabián Cubero. Un escándalo se desató en las redes sociales y los medios al escuchar la forma en la que se dirigió a las niñas.

Durante una entrevista con Catalina Dlugi, Mica Viciconte se mostró indignada por las criticas que recibió: "no puedo creer que me critiquen por decir hijastras. Yo estaba con la final, nerviosa. Fue 100% importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas, porque viven acá también".

"Que me digan: ‘Queremos ir’ fue super importante, yo pensé que no se iban a animar. A la más grande le daba un poco más de vergüenza. La pasamos bien, fueron muchas horas de grabación y se la bancaron", confesó sincera la pareja de Fabián Cubero sobre la presencia de las hijas de Neumann.

Lejos de seguir haciéndose eco de los escándalos y reacciones de Nicole Neumann por la palabra que utilizó hacia Allegra, Sienna e Indiada, Mica se dedicó de lleno a pasar tiempo en familia y relajada en sus últimos días de embarazo con la ansiedad y emoción a flor de piel.

Como si fuera poco, en las últimas horas Sienna, la más pequeña de la familia por el momento, tuvo una emergencia. Y es que comenzó a sentir molestias en la cabeza y Mica Viciconte con su instinto maternal no dudó en ayudarla y pasarle un peine fino para retirarle los piojos y aliviar la picazón. Cubero compartió la foto del momento y las polémicas aparecieron.