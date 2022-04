Guillermo Francella reveló detalles de su encuentro a solas con Fidel Castro

A casi veinte años de su encuentro con Fidel Castro, Guillermo Francella reveló una particular frase que le dijo el líder cubano durante una charla a solas que se extendió durante más de una hora.

En diálogo con Guido Kaczka y Claudia Fontán en una entrevista en La 100, Francella dio detalles de su histórico encuentro con Castro en La Habana.

“Fue muy fuerte cuando vi a Fidel Castro. En 2003 fui a Cuba porque Poné a Francella, el ciclo de humor que hice en 2001-2002, funcionó muchísimo en toda América Latina y especialmente en La Habana”, detalló el actor al referirse a la popularidad del ciclo de sketches de Telefe que protagonizó durante dos años.

Fidel Castro y Guillermo Francella.

Luego Francella contó: “Me acuerdo que antes de viajar todos me decían ‘mirá que no vas a poder caminar eh’ y yo tenía que ir al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Fui con Adrián Suar y Luis Scalella. Y dicho y hecho, cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado”.

Al referirse al fanatismo de Fidel Castro por su programa, Guillermo Francella deslizó que el referente político era un devoto seguidor de Poné a Francella. “A la mañana se despertaba con los VHS para verlo y se divertía mucho”, aseguró.

Finalmente, Francella dio detalles de su encuentro con Castro. “Fue inolvidable. Me vinieron a buscar porque era el último día, ya tenía la valija medio hecha y estaba en la pileta del hotel. Veo que entra un tipo de fajina y digo ‘¿qué pasó?’. Se acercan a mí y me dicen ‘señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘miren que el avión sale...’ y me dijeron ‘tranquilo, no sale’”, explicó.

“Lo vi y fue muy fuerte. Me dijo la mejor frase que escuché por años y me emocionó mucho ‘¿tú eres consciente de lo que es hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo’. Fue una cosa inolvidable. Estuve como una hora y pico con él. Fue una charla a solas en la que me preguntó muchas cosas y por mi familia. No se habló nada de política, poco y nada””, recordó conmovido Guillermo Francella.

Recientemente, durante la ronda de entrevistas promocionales de la película Granizo (Netflix), Francella recordó la misma anédota